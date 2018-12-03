РИАМО - 3 дек. Власти столицы одобрили строительство теплицы и рассадного комплекса агрокомбината «Московский» в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Застройка запланирована по адресу: деревня Верхнее Валуево, владение 1 (НАО, Филимонковское).

«Агрокомбинат «Московский», который уже более 45 лет снабжает жителей Москвы свежей плодоовощной продукцией, расширяет производственные площади. В деревне Верхнее Валуево на участке в 172 гектара агрохолдинг построит тепличный комплекс в дополнение к существующему», – отмечается в материале.

Благодаря новым теплицам предприятие сможет производить свыше 6,2 миллиона штук плодоовощной продукции в год.

Работы проведут за счет средств инвестора. Завершить строительство планируется в начале 2020 года. Обновленный тепличный комплекс даст жителям новой Москвы дополнительные рабочие места.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок тепличного комплекса. К проверкам привлекаются специалисты центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.