РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В городском округе Люберцы до конца текущего года заменят оставшиеся 36 лифтов в многоквартирных жилых домах (МКД), всего по плану должны обновить 78 кабин, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании.

«Продолжается капитальный ремонт МКД. На минувшей неделе, с 26 ноября по 2 декабря, было отремонтировано 2 кровли, в течение ближайших двух недель подрядная организация завершит ремонт одного фасада. За неделю заменили лифты в трех МКД. В работе находятся 36 лифтов», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день коммунальщики отремонтировали все 1 329 подъездов, которые были запланированы на текущий год. По словам Ружицкого, программа полностью завершена.

«На субсидирование приняты документы на 903 подъезда на общую сумму 110,6 миллиона рублей, из местного бюджета оплатили работы в 846 подъездах на общую сумму 32 миллионов рублей. В министерство ЖКХ направлены документы на 846 подъездов на общую сумму 72 миллиона рублей. 100% субсидия выплачена на 693 подъезда на общую сумму 84 миллиона рублей», – пояснил Ружицкий.

В своем докладе он добавил, что на прошедшей неделе было два технологических отключения: по теплоснабжению и электричеству.