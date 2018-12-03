РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 3 дек. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников 15 декабря состоится гала-концерт «Наступает Новый год», детей поздравят Дед Мороз и Снегурочка, сообщил «РИАМО в Люберцах» президент Ассоциации инноваций и развития современного искусства Сергей Переверзев.

«Пятнадцатого декабря в торговом центре «МЕГА Белая Дача» Котельников состоится гала-концерт «Наступает Новый год», на котором выступят победители II международного конкурса музыкантов-любителей, регионального школьного фестиваля «Музыка осени» и конкурса «Золотой голос Октябрьского». Их организовывали Ассоциации инноваций и развития современного искусства и Союз деятелей музыки, кино и телевидения. Также Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей», – сказал Переверзев.

Он добавил, что волшебники раздадут мешок конфет детям, которые будут отгадывать загадки.

Начало мероприятие в 14:00. Его проведут по адресу: 1-й Покровский проезд, дом №5, сцена около «Ашана».