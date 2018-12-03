РИАМО - 3 дек. На 51-м километре федеральной трассы М-8 в Пушкинском районе Подмосковья открыли новый надземный пешеходный переход, он расположен рядом с автобусной остановкой «Голыгино-1», говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«ФКУ «Центравтомагистраль» ввело в эксплуатацию новый надземный пешеходный переход на 51-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры» <…> в Пушкинском районе Подмосковья. Объект расположен рядом с автобусной остановкой «Голыгино-1», - говорится в сообщении.

Сооружение отвечает всем современным требованиям: оборудовано бесступенчатым пандусом для удобства маломобильных групп населения, металлическими оцинкованными перилами, системой наружного и внутреннего освещения. Конструкция перехода обеспечивает естественную вентиляцию, а для защиты от ветра и осадков предусмотрено светопрозрачное покрытие из поликарбоната.

Раньше на этом участке Ярославского шоссе находился нерегулируемый пешеходный переход в одном уровне с транспортным потоком. Новое сооружение не только полностью обезопасит пешеходов, но и обеспечит беспрепятственный проезд участка для автомобилистов.