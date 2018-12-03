РИАМО - 3 дек. В результате столкновения шести автомобилей на Ленинградском шоссе в столице один человек погиб и еще шесть пострадали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На Ленинградском шоссе в районе дома №147 произошло столкновение шести автомобилей. В результате аварии один человек скончался и еще шесть пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел 2 декабря. Все обстоятельства и причины произошедшей аварии устанавливаются.

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