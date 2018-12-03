РИАМО - 3 дек. В России появятся новые мощности по переработке использованных батареек, комплексы по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности планируется построить на базе объектов по уничтожению химического оружия, пишет в понедельник газета «Известия».

«Отработанные элементы питания в перспективе перестанут отправлять на мусорные полигоны, отметили в Минприроды. Сегодня утилизацией батареек занимается единственный завод в Челябинске. В мае 2020 года такое предприятие должно появиться и в Подмосковье. По словам экспертов и участников рынка, главная сложность заключается в том, чтобы собрать батарейки у населения», - отмечается в статье.

Батарейки относятся к отходам II класса опасности, инфраструктура по их переработке сегодня в стране практически отсутствует. В то же время ежегодно в Россию, по разным оценкам, ввозится от 1 до 3 миллиардов батареек. Как пояснили в Минприроды, ведомство совместно с госкорпорацией «Росатом» разработали федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», рассчитанный до 2024 года.

«С его помощью страна перейдет к цивилизованной отрасли обращения с опасными отходами, в том числе с батарейками. Мы решим задачу по обезвреживанию и утилизации, чтобы предотвратить их появление на полигонах», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Среди мероприятий федерального проекта — создание семи межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности.

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что такие комплексы планируется построить на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия: «Марадыковский» (поселок Мирный, Кировская область), «Камбарка» (город Камбарка, Удмуртская Республика), «Щучье» (город Щучье, Курганская область) и ФКП «Горный» (поселок Горный, Саратовская область). Это можно будет сделать после того, как они перейдут в оперативное управление федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности. Таким оператором планируется сделать госкорпорацию «Росатом».

Сегодня источники питания в России перерабатывает всего один завод в Челябинске — «Мегаполисресурс». Еще одно такое предприятие может заработать в Подмосковье уже в мае 2020 года, рассказал генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«Мы планируем запустить пилотный проект по переработке батареек. Есть уже партнеры, которые могут заняться сбором и доставкой батареек для нашего производства. До конца месяца мы собираемся подписать дорожную карту», — отметил он.

Проблема утилизации батареек решаема, это произойдет эволюционным путем, уверен исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Такую возможность даст введение расширенной ответственности производителя. То есть если утилизация продукции станет обязанностью изготовителя и импортера.

«Батарейки, конечно же, из общего мусора нужно отбирать. Люди как раз склонны сдавать отработанные источники питания», — отметил эксперт.