РИАМО – 3 дек. В дачном доме подмосковной Ивантеевке от угарного газа пострадали четыре человека, среди них есть дети, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в СНТ «Сосновка-2» в деревне Ивановка.

«Женщина 1981 года скончалась на месте. Трое детей - 14-летний и 2-летний мальчики и 4-летняя девочка – госпитализированы», - говорится в сообщении.

Обстоятельства данного происшествия выясняются специалистами.

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