РИАМО – 3 дек. Для жителей России планируют максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности, сообщает ТАСС.

«Чтобы процедура освидетельствования стала более комфортной для граждан, организована передача направительных документов из медорганизаций в (бюро) МСЭ без участия гражданина. Мы находимся в той точке, когда все процессы ведения дел автоматизированы и происходят в стандартных форматах», - сказал глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Данные изменения коснутся формы, которая является основным документом для направления на медико-социальную экспертизу.

По словам Топилина, чтобы не возникало разночтений, что нужно указать из обследований в этой форме, совместно с Минздравом разрабатывается перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания. Он поможет избежать ошибок при заполнении.

«И из МСЭ отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не будут», - пояснил глава Минтруда РФ.

Он добавил, что ведомство планирует перевести взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота. Такие введения помогут многократно разгрузить обе системы, обеспечить иной уровень доверия к сведениям, которые представляются для принятия решения по инвалидности, и позволит наладить более качественный контроль.

«Такое взаимодействие в отдельных регионах уже успешно реализуется, в остальных - строится поэтапно и во многом зависит от уровня цифрового развития самого региона, но через год-два, я думаю, основная часть документов будет передаваться именно в электронном виде. Это означает, что инвалид будет исключен из этого процесса - ему не придется обращаться в МСЭ или поликлинику по несколько раз», - уточнил он.