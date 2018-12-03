РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В Подольске более 2,5 тысяч человек посетили ярмарку «Товары регионов России», которая проводилась в минувшие выходные, граждане могли приобрести продукты питания по приемлемым ценам, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации муниципалитета.

«В Подольске с 30 ноября по 2 декабря напротив Центрального рынка по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 19, прошла ярмарка «Товары регионов России», которую посетили более 2,5 тысяч жителей округа. На ярмарке были представлены лучшие товары российских производителей, а именно: широкий выбор продуктов питания, товары народного потребления, одежда, обувь», – говорится в сообщении.

Также организаторы мероприятия провели благотворительный обед для социально незащищенных слоев населения.