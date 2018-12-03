РИАМО - 3 дек. Гражданское общество играет важную роль для развития Московской области, у активных жителей есть возможность проявлять себя на муниципальном уровне, чтобы решить проблемы своего двора и подъезда, сообщил РИАМО в понедельник председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

«Для нас важно, чтоб знали, что происходит в Общественной палате Московской области, и знали, что есть такая область, что она очень динамична, что в области огромную роль играет сегодня гражданское общество, роль его растет. Нам хотелось бы, чтобы все больше и больше людей участвовали в этой работе, потому что активистов становится все больше и больше. Все равно рядов мало, хотелось бы, чтобы рядов было все больше и больше, тем более что есть возможность себя проявить на муниципальном уровне, чтобы решать проблему своего двора, своего подъезда», - сказал Торкунов.

В понедельник Общественная палата Московской области на площадке Общественной палаты России проводит международный форум Russia ID, посвященный актуальным вопросам гражданского общества. Участники форума - представители 11 стран - познакомятся с работой крупнейших промышленных центров Московской области.

В панельной дискуссии форума примут участие секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Михаил Федотов, председатель совета по развитию гражданского общества при губернаторе Московской области Марина Юденич, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.