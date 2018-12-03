РИАМО - 3 дек. На стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедове пожарные и спасатели округа провели профилактическое мероприятие «Безопасность – основа жизни» для детей, на мероприятии побывали порядка 700 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В городском округе состоялся праздник для детей «Безопасность – основа жизни». Его провели сотрудники отдела надзорной деятельности по Домодедову, пожарные ФГКУ «2 ОФПС по Московской области», представители администрации и управления образования городского округа, работники Ленинского ТУСиС ГКУ «Мособлпожспас».

«Сотрудники МЧС России организовали для детей конкурсы надевания боевой одежды на время, переноски и перетягивания пожарных рукавов. Победителям вручались подарки. Дети хорошо контактировали с инспекторами», – говорится в сообщении.

Рядом с игровой площадкой была установлена палатка с наглядной агитацией, а также огнетушителями и автономными извещателями.

«Сотрудники Госпожнадзора проводили профилактическую работу с населением и объясняли, как все это работает. Также по площадке ходили две куклы в виде огнетушителя и раздавали агитационный материал населению», – уточняется в материале.

Для жителей и гостей Домодедова провели также показательные выступления пожарных с применением аварийно-спасательной и другой спецтехники.

«У каждой машины находился сотрудник подразделения, который комментировал назначение техники и оборудования. Кроме того, состоялись показательные выступления по извлечению пострадавших при ДТП и обучающие выступления по тушению загорания с помощью огнетушителя и тушения загорания пожарным расчетом», – отмечается в сообщении.

Чтобы гости не замерзли, организаторы установили палатки, также посетителей мероприятия угощали вкусной кашей и горячим чаем с булочками.

По оценкам организаторов, мероприятие посетили около 700 человек.