РИАМО – 3 дек. Более 250 общественных инспекторов патрулируют леса Подмосковья, их количество необходимо увеличить до 400 человек, главная функция лесного добровольца – оказывать помощь государственным инспекторам, сообщил РИАМО представитель комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сейчас 254 общественных инспектора. Отсеиваются случайные, а те, кто хочет заниматься помощью в лесу, они остаются. Мы планируем привлекать людей, увеличивать их число, нам очень нужны люди, добровольцы. У нас есть лесные школы, это наше будущее. Московская область большая, на наш лес большая рекреационная нагрузка. Мы стремимся приблизиться к цифре 400. Мы нацелены, чтобы их было максимально много», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что главная функция лесного добровольца - оказывать помощь государственным лесным инспекторам.

«Это порядок в лесу, профилактика правонарушений, если кто-то разжигает костер в пожароопасный период, или мусорит, или кто-то устанавливает стоянки незаконно на лесных участках. Тогда общественные инспекторы сообщают курирующему лесному инспектору, который составляет акт», - подчеркнул собеседник агентства.