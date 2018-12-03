РИАМО – 3 дек. В Пушкинском районе проводятся тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием граждан, в ходе учений спасатели вывели людей из образовательных и медицинских учреждений муниципалитета, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Инспекторы отдела надзорной деятельности провели учения в учреждениях здравоохранения, в частности, в зданиях Пушкинской районной больницы, а также на объектах образования.

«При проведении тренировок отрабатывались действия персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Работники учреждений продемонстрировали отличные знания своих действий при чрезвычайных ситуациях. По итогам тренировки были проведены рабочие совещания, на которых подробно разобраны все недостатки, выявленные при ее проведении», – говорится в сообщении.

Сотрудники органов пожарного надзора уделили особое внимание вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в быту в условиях начавшегося отопительного сезона. Собравшимся рассказали о пожарах, произошедших на территории Московской области, их причинах и мерах, которые позволяют не допустить трагических последствий. Работники учреждений получили ответы на все интересующие вопросы и почерпнули много новых знаний в области пожарной безопасности.