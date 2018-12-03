РИАМО - 3 дек. Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Нынешний собственник, ресторанный холдинг Ginza Project, заплатил за объект городу 425 миллионов рублей с обязательством вложить еще 800 миллионов рублей в реконструкцию. Стоимость сделки по продаже актива может составить 1,5-2 миллиарда рублей», - говорится в статье.

Владелец группы ПИК (строит жилье в Москве и Подмосковье) Сергей Гордеев изучает возможность выкупить у Ginza Project Дмитрия Сергеева и Вадима Лапина Даниловский рынок, рассказали два источника, знакомые с планами бизнесмена.

Гордееву принадлежит 74,6% акций одной из крупнейших в стране девелоперских компаний ПИК, у которой на конец 2017 года непроданный объем жилья составил 12,5 миллионов квадратных метров. Он также владеет торговым центром «Саларис» (арендуемая площадь 105 тысяч квадратных метров), проектом строительства ТЦ в рамках транспортно-пересадочного узла «Котельники» и площадкой под такой же объект у Павелецкого вокзала.

До 2014 года Даниловский рынок (около 8 тысяч квадратных метров) у станции метро «Тульская» принадлежал мэрии Москвы. Чиновники дважды пытались его продать, но покупателей по стартовой цене 1,433 миллиарда рублей не нашлось, и объект снимали с торгов на переоценку.

В то время город распродавал все сельскохозяйственные рынки, чтобы снизить непрофильную нагрузку на бюджет и упорядочить данный формат торговли. В мэрии переживали, что столичные рынки выглядят несовременно, и приводили в пример европейские объекты, где можно делать покупки и проводить время в кафе.

Даниловский рынок купил Ginza Project весной 2014 года за 425 миллионов рублей, но с обязательством вложить 800 миллионов рублей в реконструкцию. Город также обязал нового собственника сохранить торговую функцию объекта.

В здании рынка завершился ремонт, и вместе с торговой зоной здесь начали работать кафе и рестораны. Формат оказался востребованным у посетителей. За четыре года в Москве появилось 11 гастропространств подобного формата, отметила директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько.

Заметную конкуренцию Даниловскому составляют Усачевский и Центральный рынки (принадлежат «Грэмм Групп»).