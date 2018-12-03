РИАМО - 3 дек. Четверо воспитанников детского технопарка «Кванториум» выиграли со своим проектом кубок победителей во всероссийском конкурсе «Космос» в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Воспитанники детского технопарка «Кванториум» Технологического университета завоевали кубок победителей в XXXVIII всероссийском конкурсе «Космос» в Королеве. Всего за победу боролись 160 школьников из 20 регионов страны», - отметила Забралова.

По ее словам, воспитанники детского технопарка Леонид Хижняков, Матвей Стеценко, Николай Куняев и Михаил Мазин в тяжелой конкурентной борьбе одержали победу с концепт-проектом «Тренажер-симулятор Space Base», набрав по итогам защиты 82,5 балла.

«Поздравляю ребят с победой. Они смогли продемонстрировать высокий уровень подготовки подмосковных участников. Еще один проект наших ребят «Экспериментальная космическая станция Sudden Space» всего на 2 балла отстал от победителя и стал вторым. Наставником всех этих проектов была преподаватель «Космоквантума» и студентка Технологического университета Ольга Маркина. Отличная работа! Желаю дальнейшего успеха в освоении космических наук и технологий», – добавила Забралова.

XXXVIII конкурс «Космос» посвящен памяти летчика-космонавта Александра Сереброва. Организаторами конкурса выступает ГК «Роскосмос».