РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. На территории городского округа Люберцы с 26 ноября по 3 декабря произошло четыре пожара, никто не пострадал, сообщил в понедельник заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев на оперативном совещании в администрации.

«За минувшую неделю на территории гарнизона произошло 4 пожара, все они произошли на территории городского округа Люберцы. Пострадавших нет. 27 ноября произошел пожар в доме №127 по улице Советская в поселке Чкалово. Горел одноэтажный жилой дом с мансардой, пострадала кровля и внутри помещение общей площадью 80 квадратных метров», – сказал Катаев.

Он также добавил, что 29 ноября на Котельническом проезде, дом №29 горел гаражный комплекс, на пятом этаже одного из боксов произошло возгорание на площади 15 квадратных метров. Первого декабря в деревне Егорово, на улице Колхозная, у дома №1 обгорел грузовой автомобиль Hyundai по всей площади. В понедельник, в 5:10 в деревне Мотяково горела бытовка размерами 4 на 2 метра.