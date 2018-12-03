РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 дек. В подмосковных Котельниках на минувшей неделе сотрудники полиции обнаружили лабораторию по производству амфетамина, изъята большая часть наркотических веществ, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В Котельниках совместно с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области найдена лаборатория, где сожитель с сожительницей производители амфетамин. Изъята большая партия наркотика. Также в Лыткарине в гаражах сотрудники правопорядка изъяли большую партию наркотиков», – сказал Романцев.

Он уточнил, что в период с 26 ноября по 2 декабря в межмуниципальное управление поступило 1350 сообщений от граждан. По данным сообщениям возбуждено 23 уголовных дела, 18 из них раскрыто. За указанный период были зафиксированы 100 ДТП, в них пострадали четверо граждан.

«На минувшей неделе в ходе распития спиртных напитков в поселке Томилино в доме №15 на улице Потехина граждане что-то не поделили, один ранил другого ножом. Мужчину не удалось спасти. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», проводится проверка», – отметил Романцев.

Он дополнил, что в период новогодних праздников полиция будет работать в усиленном режиме.