РИАМО - 3 дек. В одной из гостиниц в центре Москвы утром 1 декабря обнаружили тело мужчины 1979 года рождения, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, на теле мужчины видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено», - сказала Иванова.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.