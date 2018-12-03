РИАМО - 3 дек. В одной из гостиниц в центре Москвы утром 1 декабря обнаружили тело мужчины 1979 года рождения, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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