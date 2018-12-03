РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 дек. Спортсмен из подмосковного Красногорска занял первое место в первенстве мира по кудо, которое прошло 2 декабря в Японии, сообщается на официальной странице Федерации кудо Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляем спортсмена из Красногорска Студенова Михаила (Федерация Кудо Московской области, тренер Истяков А.Б.) с первым местом на первенстве мира по Кудо, прошедшем в городе Нагоя (Япония)», – говорится в сообщении.

Россию на II первенстве мира по кудо, которое прошло 2 декабря, представляла сборная, в которую вошли спортсмены из Москвы, Подмосковья, Ульяновской, Ярославской, Калужской областей, Приморского и Ставропольского краев. Житель Красногорска Михаил Студенов выступает в весовой категории свыше 270 единиц.

Кудо – вид единоборств, развивающийся в мире с 80-х годов 20 века. Его родоначальником считается известный японский мастер боевых искусств, тренер и философ Адзума Такаси. В основу кудо легли элементы карате, бокса, дзюдо, муай тай.