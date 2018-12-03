РИАМО - 3 дек. В Подмосковье на Ярославском шоссе водитель насмерть сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 27 километре Ярославском шоссе в 7:30 водитель, управляя автомобилем Kia, сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель автомобиля с места происшествия не скрылся.

По данному факту проводится проверка.

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