РИАМО – 3 дек. За два года существования программы поддержки бизнеса «Сделано в Москве» ее участниками уже стали 370 предприятий, которые рассказали о своих инновационных разработках на 20 крупнейших технологических выставках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В московском «Экспоцентре» с 3 по 7 декабря проходит международная выставка «Здравоохранение-2018», на которой два года назад были представлены бренд и программа поддержки бизнеса Made in Moscow («Сделано в Москве»). В 2018-м на крупнейшем медицинском форуме страны столичную торговую марку представляют сразу 45 компаний», - говорится в сообщении.

Всего с момента запуска программы ее участниками стали 370 предприятий. Они смогли рассказать о своих возможностях и инновационных разработках на 20 крупнейших технологических выставках, которые проходили в Ганновере, Барселоне, Мюнхене, Дюссельдорфе, Дубае и в других городах.

Кроме того, в рамках программы «Сделано в Москве» город финансирует до 100% затрат на участие бизнеса в российских и зарубежных выставках, а также организует для предпринимателей деловые встречи с потенциальными зарубежными партнерами и инвесторами.

«За два года к программе «Сделано в Москве» присоединились уже 370 компаний. Помимо финансирования затрат на участие в выставках, для них организовали более 7 тысяч деловых встреч. Благодаря этому им удалось заключить почти 400 контрактов, общая сумма которых превышает 736 миллионов рублей. Еще 435 соглашений на сумму 2,4 миллиарда рублей сейчас на стадии переговоров. Первые результаты говорят сами за себя: у столицы огромный экспортный потенциал», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что столичные технологичные компании вполне уверенно конкурируют с зарубежными, поэтому власти города продолжат поддерживать экспортеров, чтобы вместе добиться еще большего.

На выставке «Здравоохранение-2018» московские компании представят под единым брендом Made in Moscow инновационные разработки в области цифровой медицины, реабилитации, лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Например, экзоскелеты, которые помогают восстанавливать опорно-двигательные функции у пациентов с различными травмами спинного мозга.

Также будет показан первый российский аппарат вспомогательного кровообращения «Спутник», предназначенный для больных с тяжелыми формами сердечной недостаточности.