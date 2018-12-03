РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на улице Граничной в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 2 декабря в 23:50 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Граничная, дом 7», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали четырех человек и одну единицу техники.