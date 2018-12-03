РИАМО - 3 дек. Подмосковные Балашиха и Люберцы стали лидерами в регионе в 2018 году по числу зарегистрированных браков, среди лидеров также Одинцовский район, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Два муниципалитета в этом году первенствуют сразу по двум показателям: количеству браков и рождений. В Балашихинском управлении ЗАГС зарегистрировали почти 6,5 тысяч новорожденных и около 3,5 тысяч браков. В Люберецком – более 4,5 тысяч рождений и 2,2 тысячи браков», - сказал представитель пресс-службы ГУ ЗАГС Подмосковья.

Он добавил, что также по количеству новорожденных среди первых Ленинское управление ЗАГС, по числу зарегистрированных браков - Одинцовское управление ЗАГС.

Больше всего браков заключили в «красивые» даты. В 2018 году они связаны с цифрами 7 и 8. Это 7 июля, 8 августа и 18 августа.

Органы ЗАГС систематически работают над снижением количества расторгнутых браков. В Московской области насчитывается 54 центра семьи, в них с семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства. В среднем в год на базе этих центров проводится свыше 750 занятий.