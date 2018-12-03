РИАМО - 3 дек. Подмосковные Балашиха и Люберцы стали лидерами в регионе в 2018 году по числу зарегистрированных браков, среди лидеров также Одинцовский район, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
Он добавил, что также по количеству новорожденных среди первых Ленинское управление ЗАГС, по числу зарегистрированных браков - Одинцовское управление ЗАГС.
Больше всего браков заключили в «красивые» даты. В 2018 году они связаны с цифрами 7 и 8. Это 7 июля, 8 августа и 18 августа.
Органы ЗАГС систематически работают над снижением количества расторгнутых браков. В Московской области насчитывается 54 центра семьи, в них с семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства. В среднем в год на базе этих центров проводится свыше 750 занятий.
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