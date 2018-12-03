РИАМО - 3 дек. В квартире города Пересвет Сергиево-Посадскго района обнаружили обезглавленное тело 44-летней женщины, по подозрению в данном преступлении задержан сожитель погибшей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

По данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 43-летний сожитель погибшей», - говорится в сообщении.

На допросе подозреваемый сообщил следователю, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.