РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В подмосковном Подольске планируют реконструировать «Зеленый театр» в парке имени Талалихина, а также восстановить танцевальную веранду, соответствующий документ имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В Подольске разрабатывается концепция благоустройства парка имени Виктора Талалихина. После завершения необходимых работ концепция будет представлена на общественные обсуждения с жителями. В частности, в парке Талалихина будут выделены основные зоны: лесопарковая, прогулочная, спортивно-оздоровительная, зона для отдыха детей, для массовых мероприятий, для парковых аттракционов, административно-хозяйственная зона, зона размещения досуговых объектов.

«Планируется реконструировать «Зеленый театр», в рамках которой будет установлено два спуска, созданы дополнительные технические помещения, обустроена большая смотровая площадка и заложена конструкция для устройства тентового навеса над трибунами зрителей», – говорится в документе.

Помимо этого, запланирована и реконструкция площади главного входа в парк со стороны улицы Рабочая и танцверанды.

«В рамках данных работ планируется усилить скульптурную композицию памятника летчику Талалихину. В частности, вместо ряда туй, которые закрывали скульптуру для обозрения, планируется расширить площадку, установив декоративную подпорную стенку с сидениями и торшеры. Противоположную сторону планируется украсить декоративными скамьями, имитирующими трибуны, врезанными в рельеф пригорка, а саму площадь замостить крупноразмерными плитами и оборудовать сухой фонтан», – отмечается в документе.

Согласно концепции реконструкции парка, предлагается восстановить и танцевальную веранду. Она должна стать многофункциональной и предназначенной для проведения самых разных мероприятий, в том числе для конкурсов, фестивалей и праздников. Площадь танцверанды планируется замостить красивой декоративной плиткой, а также оборудовать сцену и сидения для зрителей.