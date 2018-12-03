РИАМО - 3 дек. В январе 2019 года планируют назначить конкурсного управляющего столичного жилого комплекса «Академ Палас», строительство которого остановилось летом 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на рабочем совещании 30 ноября дал поручение о проведении городским застройщиком «Мосотделстрой №1» в течение двух недель первичного осмотра строительных конструкций ЖК «Академ Палас» (проспект Вернадского, владение 78, ЮЗАО). Также застройщику поручено начать подготовку документов для предоставления в Минстрой РФ и Арбитражный суд Москвы.

«Данные документы необходимы Минстрою для согласования кандидатуры городского застройщика, а суду для рассмотрения вопроса передачи полномочий застройщика АО «Мосотделстрой №1». Новый конкурсный управляющий будет выбран из числа арбитражных управляющих, аккредитованных Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства», - говорится в сообщении.

Судебное заседание по этому вопросу назначено на 22 января 2019 года.

В ходе обсуждения генеральный директор АО «Мосотделстрой №1» Владимир Егоров отметил, что после проведения первичного осмотра конструкций компания закажет проведение экспертизы объекта для подготовки сметы расходов на достройку жилого комплекса.

В данный момент ЖК «Академ Палас» находится под охраной.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта силами АО «Мосотделстрой №1». Но в соответствии с законом о банкротстве компания сможет выйти на объект только после согласования ее кандидатуры Минстроем России и получения прав на завершение стройки от столичного Арбитражного суда.

В отношении первого застройщика ЖК «Академ Палас» - АО «Объединенная строительная Компания» (АО «ОСК») - введено конкурсное производство.

Работы на строительной площадке ЖК «Академ-Палас» не ведутся с июля 2014 года, консервация объекта не выполнена. В отношении руководства АО «ОСК» в ноябре 2016 года возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Инвестконтракт на строительство жилого комплекса был заключен в 2003 году. Для застройки выделен участок, находящийся в федеральной собственности. Он относится к территории МГТУ «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики» (МИРЭА). Застройщику был оформлен полный пакет документов, необходимый для строительства. Здесь предусмотрено 538 квартир и 1361 машино-место.