РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. Спортсменка Полина Хомякова из подмосковных Люберец победила на дистанции 400 метров на открытом первенстве Щелковского района по бегу, сообщается в Instagram-аккаунте спортивной школы олимпийского резерва муниципалитета.

Турнир прошел в минувшие выходные в Щелкове. В нем приняли участие свыше 200 спортсменов.

«Полина Хомякова в беге на 400 метров заняла первое место с результатов 59,13 секунд. Поздравляем спортсменку и тренеров», – говорится в сообщении.