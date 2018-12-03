РИАМО - 3 дек. Жителям Московской области дали рекомендации по правилам использования огнетушителя, с помощью оборудования возможно предотвратить небольшое воспламенение, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.
Используя огнетушитель, граждане смогут сразу ликвидировать возгорание в момент его возникновения.
Приобретая огнетушитель, следует придерживаться нескольких правил.
«Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи были способны им тушить. Огнетушители разделяются на следующие типы: пенные, порошковые, углекислотные», – уточняется в сообщении.
Первый тип рекомендуется использовать при тушении горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска). А также для ликвидации очагов пожаров твердых материалов на площади не более 1 квадратного метра за исключением установок, находящихся под напряжением.
Применяя порошковый огнетушитель, можно устранить загорание легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1 тысячи вольт.
Тип углекислотных необходим, если воспламенились различные вещества и материалы, электроустановки под напряжением, любые жидкости. Такие огнетушители не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах произведений искусств.
«Существует несколько шагов по правильному использованию огнетушителя. Сначала нужно сорвать пломбу, выдернуть чеку и направить раструб на очаг возгорания, таким образом начнется тушение. Важно держать огнетушитель вертикально. Его необходимо хранить вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей», – подчеркивается в материале.
Изобретали использовали разные приспособления для борьбы с «огненной стихией» до появления такого устройства как огнетушитель.
«В XVII веке впервые для тушения начали применять стеклянные колбы с водой, которые при пожаре необходимо было открыть и вылить содержимое на огонь или же бросить в пламя», – дополняется в сообщении.
Позже была придумана смесь для тушения пожара, которую получали из отходов мыловаренных заводов или разведенная с водой глина.
«В 1904 году русский инженер Александр Григорьевич Лоран изобрел первый огнетушитель, который положил начало производства в стране химических пенных огнетушителей. Порядок его работы был простым. Необходимо было открыть клапан, перевернуть огнетушитель, а когда из раструба пойдет пена его можно применять», – поясняется в сообщении.
В любом офисе и доме должны быть размещены огнетушители, которые смогут свести риск возникновения и распространения пожара к минимуму.
Приобретая средство пожаротушения, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению.
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