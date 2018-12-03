РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В парке Талалихина в Подольске на аллее «Семейная» планируют установить скульптуру древнегреческого бога Диониса (Бахус) и проложить велосипедную дорожку, соответствующий документ имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В Подольске разрабатывается концепция благоустройства парка имени Виктора Талалихина. После завершения необходимых работ она будет представлена на общественные обсуждения с жителями. В частности, проектом предусматривается выделение в парке следующих основных зон: лесопарковая, прогулочная, спортивно-оздоровительная, зона для отдыха детей, для массовых мероприятий, для парковых аттракционов, административно-хозяйственная зона, зона размещения досуговых объектов.

«В рамках благоустройства парка запланировано и благоустройство аллеи «Семейной», которая пролегает вдоль забора по Парадному проезду, начиная от входа №4 и заканчивая входом №5. Проектом предусматриваются следующие мероприятия: разместить малые архитектурные формы в стиле «ампир», продолжая традицию уже построенных на аллее балюстрад; оборудовать спуски ко второму и первому уровню набережной; предлагается разместить историческую скульптуру бога Бахуса на площадке перед спуском вдоль липовых аллей и проложить велосипедную дорожку», – говорится в документе.

Также планируется создать комфортабельную зону отдыха в районе пляжа, где могут появиться открытый бассейн, раздевалки с туалетами и душевыми, пункт проката оборудования, детский игровой городок, площадка для пляжного волейбола и кафе.

Бог Бахус, или известный более как Дионис, в древнегреческой мифологии является младшим из олимпийцев, который покровительствует растительности, виноградарству, виноделию, а также театру.