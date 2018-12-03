РИАМО – 3 дек. Церковную лавку на Рязанском проспекте в Москве ограбили двое неизвестных, которые при помощи кувалды разбили витрины, украли ценности и скрылись с места происшествия, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы МВД России.

«В полицию поступило сообщение о разбойном нападении в одном из домов на Рязанском проспекте. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что, по предварительной информации, двое неизвестных зашли в церковную лавку, кувалдой разбили витрины, похитили церковные ценности, после чего скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.