РИАМО - 3 дек. Из всех пар, обращающихся в центры семьи в отделах ЗАГС в Подмосковье, 15 % сохраняют брак, с парами работают психологи, представители духовенства, сотрудники отделов ЗАГС, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В отделах ЗАГС Московской области открыто более 50 центров семьи. С гражданами ведется просветительская работа по вопросам создания и сохранения семьи и семейных ценностей. Как показывает статистика, около 15 % семей, обратившихся в центры, сохраняют свои брачные отношения», - сказал представитель пресс-службы ГУ ЗАГС Подмосковья.

В центрах семьи с парами работают психологи, представители духовенства, сотрудники отделов ЗАГС. В качестве приглашенных гостей выступают супруги-юбиляры, которые делятся секретами семейного долголетия.

Кроме того, в центрах семьи проводят занятия с женщинами, готовящимися к материнству, рассказывают о порядке государственной регистрации рождения и установления отцовства, разъясняют семейное законодательство, порядок оказания услуг в электронном виде.