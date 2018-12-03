РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В подмосковном Подольске около 20 человек приняли участие в конкурсе вожатского мастерства «Вперед смотрящий» в рамках Всероссийского фестиваля педагогических отрядов «Полар», сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница администрации округа.

XIII всероссийский фестиваль педагогических отрядов лагерей актива России «Полар» открылся на базе детско-юношеского центра «Родина» в Подольске 30 ноября и продлится до 5 декабря. Мероприятие, организаторами которого выступает Современный технический университет Рязани и общественная организация «Российский Союз Молодежи», пройдет в рамках Всероссийского образовательного проекта «Школа Достижений».

«В мероприятии принимают участие 20 педагогических отрядов. Также в рамках данного фестиваля в три этапа проходит конкурс вожатского мастерства «Вперед смотрящий». В нем принимают участие 16 человек, которые борются за звание лучшего вожатого. Вчера (2 декабря – ред.) на этапе конкурса «Самопрезентация» участники в свободной форме творчески представили себя зрителям и членам жюри. Они поделились своим мировоззрением и рассказали об опыте работы с детьми. Сегодня (3 декабря – ред.) заключительный этап соревнований», – сказала сотрудница.

В рамках фестиваля будут проходить различные лекции и мастер-классы. Торжественное закрытие запланировано на 4 декабря. А возвращаться домой делегации будут уже 5 декабря.