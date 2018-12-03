РИАМО - 3 дек. В Подмосковье на новогодних праздниках введут усиленные меры безопасности на электросетевых объектах и организуют круглосуточное дежурство персонала, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В электросетевых компаниях будет организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала, проведут внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, усилят контроль над работой оборудования подстанций», - сказал представитель пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

По его словам, с руководителями служб режима и безопасности проведут инструктаж о необходимости повышения бдительности, усиления охраны и пропускного режима на территории объектов. Повышенное внимание уделят вопросам антитеррора, готовности средств пожаротушения, обеспечения бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов. Под особым контролем будут находиться линии электропередачи и подстанции, обеспечивающие снабжение туристских зон, аэропортов, железнодорожных вокзалов, спортивно-массовых сооружений.

Для ликвидации возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций сформируют бригады, оснащенные спецтехникой, защитными средствами, инструментами и материалами. В случае необходимости энергетики могут привлечь дополнительные бригады, в том числе из подрядных организаций. Для оперативного подключения объектов ЖКХ и социальной сферы будут использовать дизельные электростанции.

Новогодние праздники россияне будут отмечать с 30 декабря по 8 января. Совпадающие с выходными днями 5 и 6 января перенесут на 2 и 3 мая.