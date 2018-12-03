РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. На территории храма Воскресения Христова в Подольске планируют создать парк памяти с оранжереей, где будут выращивать экзотические растения, соответствующий документ имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В Подольске разрабатывается концепция благоустройства парка имени Виктора Талалихина. После завершения необходимых работ она будет представлена на общественные обсуждения. В частности, проектом предусматривается и благоустройство территории вблизи храма Воскресения Христова, которая относится к парку.

«Планируется создание парка памяти на территории прилегающей к Воскресенской церкви. В парк войдут: оранжерея для выращивания и экспозиции экзотических растений; озеленение парка с цветочным оформлением; аллеи парка, оборудованные подпорными стенками, декоративными скульптурами и питьевым фонтанчиком в виде грота», – говорится в тексте документа.

Согласно концепции благоустройства, в парке Талалихина будут выделены основные зоны: лесопарковая, прогулочная, спортивно-оздоровительная, зона для отдыха детей, для массовых мероприятий, для парковых аттракционов, административно-хозяйственная зона, зона размещения досуговых объектов. Также планируется организовать и парковочные места вдоль улицы Рабочая и Парадный проезд.