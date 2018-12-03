РИАМО - 3 дек. В столице полуэкспрессные автобусы №903 начали курсировать практически в два раза чаще после организации выделенной полосы по новому стандарту, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Он добавил, что необходимость ввода нового стандарта подсказали пассажиры города, обратив внимание, что даже на участках, где уже есть «выделенки», остаются локальные проблемы с задержками.
«Выделенную полосу на проспекте Мира и Ярославском шоссе реорганизовали летом этого года – ее обозначили специальной разметкой, а количество разрывов свели к минимуму. Это делает «выделенку» заметнее для водителей – теперь они реже выезжают на полосу движения городского транспорта», - отметил Ликсутов.
По его словам, в Москве работают 14 полуэкспрессных мартшрутов. Они помогают обеспечить пассажиров столицы скоростной связью между отдаленными районами, станциями метро и центром города.
«Такие маршруты востребованы у москвичей – ежедневно ими пользуются свыше 162 тысяч человек. C вводом выделенных полос на улицах города полуэкспрессные автобусы «Мосгортранса» выполняют почти 100% рейсов точно по расписанию», - заключил Ликсутов.
Всего в столице действует более 314 километров выделенных полос. В ближайшие два года планируется организовать еще около 42 километров – благодаря этому скорость движения транспорта увеличится на 60 маршрутах.
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