РИАМО - 3 дек. В столице полуэкспрессные автобусы №903 начали курсировать практически в два раза чаще после организации выделенной полосы по новому стандарту, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Полуэкспрессные автобусы №903 поехали быстрее после организации «выделенки» по новому стандарту. Благодаря движению по выделенным полосам пассажиры быстрее добираются до мест назначения – регулярность движения автобусов №903 выросла почти в два раза – с 11 до шести минут. При этом скорость городского транспорта на самом проблемном участке от ТТК до моста через Яузу увеличилась на 90%», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что необходимость ввода нового стандарта подсказали пассажиры города, обратив внимание, что даже на участках, где уже есть «выделенки», остаются локальные проблемы с задержками.

«Выделенную полосу на проспекте Мира и Ярославском шоссе реорганизовали летом этого года – ее обозначили специальной разметкой, а количество разрывов свели к минимуму. Это делает «выделенку» заметнее для водителей – теперь они реже выезжают на полосу движения городского транспорта», - отметил Ликсутов.

По его словам, в Москве работают 14 полуэкспрессных мартшрутов. Они помогают обеспечить пассажиров столицы скоростной связью между отдаленными районами, станциями метро и центром города.

«Такие маршруты востребованы у москвичей – ежедневно ими пользуются свыше 162 тысяч человек. C вводом выделенных полос на улицах города полуэкспрессные автобусы «Мосгортранса» выполняют почти 100% рейсов точно по расписанию», - заключил Ликсутов.

Всего в столице действует более 314 километров выделенных полос. В ближайшие два года планируется организовать еще около 42 километров – благодаря этому скорость движения транспорта увеличится на 60 маршрутах.