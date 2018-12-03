РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 3 дек. В подмосковном Дзержинском в нынешнем году всего заасфальтировали порядка 18 тысяч квадратных метров дорог местного значения, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко в своем Instagram-аккаунте.

«По итогам сезона благоустройства в Дзержинском (в 2018 году – ред.) заасфальтировано порядка 18 тысяч квадратных метров дорог местного значения. Обустроено почти 700 дополнительных машино-мест», – написал Панаморенко.

Он добавил, что также в текущем году декоративной плиткой оформили тротуары, общая протяженность составила 1 километр. На детских площадках выложили свыше тысячи квадратных метров тартанового покрытия, а также установили 150 новых качелей.