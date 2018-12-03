РИАМО - 3 дек. Столичные полицейские задержали безработного юношу, который обвиняется в избиении сверстника на Славянском бульваре в столице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 22 ноября в 19:00 по адресу: Москва, Славянский бульвар, дом 1, двое неизвестных в ходе конфликта нанесли несовершеннолетнему (2002 года рождения) не менее пяти ударов ногами в область головы. Пострадавший госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей основания черепа в передней черепной ямке.

«2 декабря в 13:10 по адресу: Москва, Кутузовский проспект, дом 57, сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД задержан неработающий юноша 2002 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления. Приняты меры к розыску и задержанию соучастника преступления», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».