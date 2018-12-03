РИАМО – 3 дек. Москвичи смогут узнать о беспилотниках, наночистицах и аэрокосмических технологиях на акции «День без турникетов» с 6 по 8 декабря, в которой примут участие более 35 площадок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Столичные инновационные центры и мастерские приглашают горожан в мир беспилотников, наночастиц и аэрокосмических технологий. С 6 по 8 декабря в Москве будет проходить пятая в этом году акция «День без турникетов», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что регистрация на мастер-классы и экскурсии уже открыта и доступна по ссылке. Всего в акции примут участие более 35 площадок.

«Городская познавательная акция «День без турникетов» задает новые векторы предпринимательской активности в Москве. Своим успешным опытом делятся компании, развивающие бизнес в технологичных отраслях. Участники мастер-классов и экскурсий могут попробовать себя в новых профессиях и познакомиться с перспективными разработками, превращающими столицу в мегаполис будущего», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Посетителям детского технопарка на базе Московского политеха расскажут об особенностях аэрокосмической инженерии и беспилотной техники, а также все желающие смогут поучаствовать в интерактивных мастер-классах по транспортному дизайну.

«На встрече в технопарке «Слава», который объединяет высокотехнологичные предприятия, речь пойдет о научно-исследовательских работах в области разработки лекарств и средств медицинского назначения. Научно-производственный комплекс «Технологический центр» проведет мастер-класс, посвященный наночастицам, а преподаватели школы английского языка расскажут о возможностях онлайн-обучения», - добавляется в материале.

Кроме того, гости посетят студию интерактивных инсталляций, где создают голограммы и световые инсталляции.

Акция «День без турникетов» впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда на восемь предприятий пришли около 600 человек. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы.

Последняя акция прошла в октябре. В ней приняли участие более 50 предприятий и порядка 10 тысяч человек. Горожане побывали в детском технопарке «Наукоград», где увидели, как работают 3D-сканер и 3D-принтер, а также освоили авиатренажер на базе кабины самолета Як-40. В технопарке «Калибр» посетителям рассказали о VR-технологиях и синтезе ДНК, а на экскурсии по легендарному часовому заводу «Полет-Хронос» познакомили с тампопечатью — технологией, используемой для нанесения изображения на циферблат с 1913 года.