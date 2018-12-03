РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В парке Талалихина в Подольске может появиться «Голландская деревня» с культурно-досуговым центром и спортивной базой отдыха, соответствующий документ имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В Подольске разрабатывается концепция благоустройства парка имени Виктора Талалихина. После завершения необходимых работ она будет представлена на общественные обсуждения с жителями. В частности, проектом предусматривается выделение в парке следующих основных зон: лесопарковая, прогулочная, спортивно-оздоровительная, зона для отдыха детей, для массовых мероприятий, для парковых аттракционов, административно-хозяйственная зона, зона размещения досуговых объектов.

«В парке Талалихина планируется создание новой зоны под названием «Голландская деревня», в состав которой войдут: культурно-досуговый центр; спортивная база отдыха с раздевалками, с общественными и командными санузлами; павильон для тира; спортивная база; площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис; площадки веревочного парка и скейт-парка; площадки для пикников; площадки для аттракционов; амфитеатр и многое другое», - говорится в тексте документа.

В парке планируют установить галерею павильонов, стилизованные под голландские домики, для проведения ярмарок и фестивалей, а также для размещения технических служб парка и административно-хозяйственного здания.