РИАМО - 3 дек. Продуктовая сеть «Азбука вкуса» стала реселлером продукции Apple наряду с re:Store, объединенной компанией «Связного» и «Евросети» и сотовыми операторами, пишет «Коммерсант».
Продажу аксессуаров и смартфонов Apple запустили в пяти супермаркетах сети «Азбука вкуса» 2 декабря. Технику можно купить в отделах «Деликатесы Стерео» и через онлайн-магазин.
Кроме того, планируется, что в магазине в башне «Федерация» («Москва-Сити») появится стенд Apple в формате shop-in-shop.
Как уточнил представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков, в магазинах начали продажу iPhone XS, XS Max и XR. Планшеты появятся в супермаркетах чуть позже. Оплатить покупку можно бонусами клубной программы или средствами с электронной подарочной карты.
Гендиректор Inventive Retail Group (управляет re:Store) Тихон Смыков не уверен, что прибыльность у «Азбуки вкуса» от продажи гаджетов будет достаточно высокой.
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