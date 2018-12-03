РИАМО - 3 дек. Продуктовая сеть «Азбука вкуса» стала реселлером продукции Apple наряду с re:Store, объединенной компанией «Связного» и «Евросети» и сотовыми операторами, пишет «Коммерсант».

«Компания уже запустила продажи флагманских моделей iPhone, в том числе за накопленные баллы по клубным картам. Таким образом, непрофильный игрок пытается монетизировать свой покупательский трафик, но ему будет сложно обеспечить качественный сервис для владельцев iPhone, настаивают традиционные продавцы продукции Apple», - говорится в статье.

Продажу аксессуаров и смартфонов Apple запустили в пяти супермаркетах сети «Азбука вкуса» 2 декабря. Технику можно купить в отделах «Деликатесы Стерео» и через онлайн-магазин.

Кроме того, планируется, что в магазине в башне «Федерация» («Москва-Сити») появится стенд Apple в формате shop-in-shop.

Как уточнил представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков, в магазинах начали продажу iPhone XS, XS Max и XR. Планшеты появятся в супермаркетах чуть позже. Оплатить покупку можно бонусами клубной программы или средствами с электронной подарочной карты.

Гендиректор Inventive Retail Group (управляет re:Store) Тихон Смыков не уверен, что прибыльность у «Азбуки вкуса» от продажи гаджетов будет достаточно высокой.