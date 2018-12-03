Затяжное тепло, которым порадовала прошедшая осень жителей Московского региона, заставило было подумать, что и климатическая зима наступит не сразу. Однако, вопреки народным приметам, уже начало декабря оказалось по-настоящему зимним. Чего дальше ждать жителям Московского региона этой зимой 2018-2019, и какая погода ожидается в новогоднюю ночь, корреспондент РИАМО спросил у синоптиков.

Суперхолодное начало

В этом году на праздник Покрова 14 октября было удивительно тепло: светило яркое солнце, а среднесуточная температура воздуха в столичном регионе составила плюс 2,7 градуса. По народным приметам, это сулило очень теплую зиму. По статистике, такая погода 14 октября случается раз в 25 лет: таким же теплым Покров был в 1993 и 1967 годах, когда среднесуточная температура составляла 14,3 и 13,4 градуса соответственно.

По данным Гидрометцентра, на смену теплого Покрова 1993 года пришла теплая зима с положительной аномалией температуры воздуха около одного градуса, в вот теплый Покров 1967 года сменился холодной зимой, когда среднемесячная температура была ниже нормы на 3 градуса.

1 декабря 2018 года вновь подтвердило, что приметы могут подвести. По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температурный фон в начале декабря скорее соответствовал январскому.

«Первый день декабря был суперхолодным – на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Этот день больше соответствовал концу января – самому холодному периоду зимы. Фактически, это опережение климатического развития на два месяца», — сказал РИАМО Вильфанд.

Тем не менее, ждать резкого усиления морозов в Москве и области пока не стоит – уже в ближайшее время синоптики прогнозируют оттепель.

Итак, начало первой декады декабря будет по-настоящему зимним, а ее конец пройдет под знаком оттепели – температура в Московском регионе будет на 4-5 градусов выше нормы.

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Оттепель и мокрый снег

По данным синоптиков, в начале недели с 3 по 9 декабря 2018 столичный регион ожидает переменная облачность без осадков. Иногда будет выглядывать солнце, а температура будет колебаться от минус 5 до минус 7 градусов, что на уровне средних многолетних значений.

Погодным рубиконом этой недели станет 5 декабря.

«Во второй половине недели ожидается оттепель: на европейскую часть России придет теплый и очень влажный воздух из Атлантики. Благодаря этому температура повысится до 1-2 градуса, возможны осадки – дождь и мокрый снег», — рассказывает дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Что касается снежного покрова, несмотря на потепление, выпавший в начале декабря снег не растает.

«Уже сейчас высота снежного покрова составляет около 6 сантиметров, и она будет постепенно увеличиваться, снег продолжит выпадать. Несмотря на то, что днем 5 декабря мы прогнозируем температуру около нулевой отметки, выпавший снег останется, потому что в конце недели температура вновь немного снизится», - объясняет Вильфанд.

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Переменчивый декабрь

«По предварительным данным, вторую декаду декабря будет отличать неустойчивая зимняя погода, в меру снежная. Преобладающий фон температуры – от минус 3 до минус 1 градуса с частыми оттепелями до плюс 2 градусов», – рассказывает ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

По его словам, месячный прогноз рассчитывается дважды в неделю и показывает наиболее вероятное развитие событий исходя из сегодняшней климатической ситуации.

Главное, что сейчас волнует жителей Москвы и Подмосковья, – какой будет погода на Новый 2019 год.

По словам Старкова, детальный прогноз будет возможен за 7-10 дней до праздника. «Исходя из нашего месячного прогноза, пока можно говорить, что 31 декабря вероятна мягкая и оттепельная погода», — отмечает Старков.

Как прогнозирует Роман Вильфанд, в целом нынешний декабрь ожидается заметно холоднее предыдущих: средняя температура первого зимнего месяца окажется ниже, чем в декабре 2015-2017 годов.

По его словам, общее потепление климата наиболее заметно на зимнем температурном режиме. Так, предыдущие декабри были очень теплыми. Но температура воздуха в нынешнем декабре, по сравнению со средними климатическими значениями, будет около нормы, около средних значений или даже несколько выше их.

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«Более радостная» зима

Как отмечает научный руководитель Гидрометцентра, сегодня в принципе не существует методов прогнозирования погоды на срок более двух недель. Поэтому точно сказать, какой будет погода в январе и феврале, сейчас невозможно.

По мнению Вильфанда, предстоящая зима в целом по погоде будет более радостной, чем прошлая. Минувшая бесснежная зима с низкими облаками была довольно мрачной. Нынешнюю же зиму предварял на удивление солнечный ноябрь, а выпавший к началу декабря снег, по словам собеседника РИАМО, «украшает жизнь», и сейчас погода для жителей куда более благоприятная, чем год назад.

Как указывает синоптик, по всем прогнозам, эта зима ожидается в целом около нормы. Конечно, погода будет неоднородной – будут периоды и повышения, и понижения температуры. В этом плане неоднородный декабрь как бы задает тон всему зимнему сезону.

В свою очередь Леонид Старков говорит, что с вероятностью в 60% нынешняя зима будет на 1 – 2 градуса теплее нормы.

Что же касается сильных снегопадов, морозных «апокалипсисов» и ледяных дождей, синоптики пока не берутся делать прогнозы.

«Когда речь идет о зиме, синоптики очень неохотно делятся своими позициями, потому что сейчас не существует надежных методов прогнозирования погоды на долгие сроки. Они все ориентировочные — и это общемировая практика», — резюмировал Вильфанд.

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