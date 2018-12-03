РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В ходе благоустройства главного парка имени Талалихина в Подольске планируют обустроить набережную вдоль реки Пахры, на ней разместятся зоны для прогулок, отдыха и спорта, соответствующий документ имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В Подольске разрабатывается концепция благоустройства парка имени Виктора Талалихина. После завершения необходимых работ она будет представлена на общественные обсуждения с жителями. В частности, проектом предусматривается выделение в парке следующих основных зон: лесопарковая, прогулочная, спортивно-оздоровительная, зона для отдыха детей, для массовых мероприятий, для парковых аттракционов, административно-хозяйственная зона, зона размещения досуговых объектов.

«Планируется обустроить набережную вдоль реки Пахры. На ней будут размещены прогулочная зона, зоны неактивного отдыха, функциональные зоны для различных видов активного отдыха (спортзоны, дорожки для велосипедных прогулок и прогулок на роликах), зоны отдыха на реке (катание на лодках и катамаранах), смотровые площадки с лестницами, ведущие к воде и многое другое. Также планируется установить ограждение, для безопасности посетителей, связать пешеходные прогулочные зоны парка спусками к набережной и так далее», – говорится в документе.

Общая протяженность набережной будет 1,5 тысячи метров, а ширина – от 3 до 10 метров. Помимо этого, планируется создать и четыре дополнительных входа в парк, а также реконструировать два существующих.