РИАМО - 3 дек. Четыре автомобиля столкнулись ночью на МКАД, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО в понедельник представитель представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
«Около полуночи на 20 километре МКАД столкнулись четыре автомобиля: одна фура, внедорожник и два Hyundai Porter. Два последних после столкновения опрокинулись. В результате пострадал пассажир внедорожника», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по факту ДТП проводится расследование.
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