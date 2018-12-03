РИАМО - 3 дек. Полицейские задержали мужчину за кражу из офисного помещения в Москве коллекции старинных фотоаппаратов и объективов, похищенное он сдал в комиссионные магазины, сообщается на сайте МВД РФ.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 38-летнего москвича. Он рассказал, что из офисного помещения на Болотной площади неизвестный, взломав сейф, похитил принадлежащую ему коллекцию старинных фотоаппаратов и объективов. Материальный ущерб составил 5 миллионов рублей.
Часть украденной фототехники изъята.
Как добавила Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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