РИАМО - 3 дек. Полицейские задержали мужчину за кражу из офисного помещения в Москве коллекции старинных фотоаппаратов и объективов, похищенное он сдал в комиссионные магазины, сообщается на сайте МВД РФ.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 38-летнего москвича. Он рассказал, что из офисного помещения на Болотной площади неизвестный, взломав сейф, похитил принадлежащую ему коллекцию старинных фотоаппаратов и объективов. Материальный ущерб составил 5 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Проектируемом проезде. Выяснилось, что злоумышленник ранее был знаком с потерпевшим и знал, где хранится коллекция фототехники. Установлено, что похищенное имущество он сдал в различные комиссионные магазины», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Часть украденной фототехники изъята.

Как добавила Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.