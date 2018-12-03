РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В подмосковном Подольске на съезде с Объездной дороги фура влетела в отбойник и повисла, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Инцидент произошел в понедельник утром на съезде с Объездной дороги на дублер Симферопольского шоссе.

«Я видел, как фура (ранее – ред.) заехала на отбойник и повисла на нем. Предварительно она сшибла метров 100 данного ограждения. Других участников ДТП я не видел», – сказал свидетель.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 8:30 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 2 километров.