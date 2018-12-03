РИАМО - 3 дек. Совладелец фармпроизводителя «Партнер», изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск московскими следователями, пишет «Коммерсант».
Вайншток считает уголовное преследование «частью плана рейдерского захвата» предприятия, продукция которого занимает порядка 61% рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов в стране.
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР по столице о заочном аресте Вайнштока. Он объявлен в международный розыск, а судебное решение теперь позволяет направить документы на него в Интерпол для занесения данных в разыскную базу. Сейчас Вайншток находится за границей.
В рамках расследования были проведены обыски на предприятии и в квартире предпринимателя.
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