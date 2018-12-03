РИАМО – 3 дек. В Москве на территории Рождественского монастыря отреставрировали фасады двух старинных храмов и княжеской усыпальницы, которые построены в стиле посадских церквей и раннемосковского зодчества, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Фасады двух старинных храмов и княжеской усыпальницы на территории Рождественского монастыря отреставрировали. Здания входят в единый архитектурный ансамбль и построены в стиле посадских церквей и раннемосковского зодчества. Работы на улице Рождественке (дом 20/8, строения 14, 15 и 17) велись с 2017 года под контролем специалистов Мосгорнаследия», - говорится в сообщении.

Храмы имеют статус объектов культурного наследия федерального значения, склеп — регионального значения. Все здания находятся под защитой государства — запрещено менять их облик, перестраивать или сносить.

«Рождественский монастырь дал название улице и бульвару, на пересечении которых он расположен. Его возвели на высоком берегу речки Неглинной. Это, безусловно, один из красивейших архитектурных ансамблей района, который нуждался в срочной реставрации: состояние фасадов исторических построек было плачевным. Самая древняя из них — собор XVI века, который был заложен в 1501 году по повелению Ивана Великого (Иоанна Васильевича III). А самая «молодая» — церковь Иоанна Златоуста, построенная в 1677 году и восстановленная после пожара в 70-х годах XVIII века», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Собор XVI века состоит из центрального храма и придела во имя Сошествия Святого Духа, а также крытой паперти. Здание за его историю не раз достраивали и дополняли новыми частями. К примеру, сохранившуюся до наших дней паперть создали по проекту русского архитектора и живописца рубежа XIX–XX столетий Федора Шехтеля (1859–1926 годы).

Глава Мосгорнаследия добавил, что масштабное восстановление фасадов собора было начато в 2017 году. Тогда работы затронули только первый ярус. Белокаменную и кирпичную кладку расчистили от загрязнений и старой краски. Утраченные фрагменты восстановили и укрепили соединяющие швы. Затем поверхности обработали составом, защищающим от воздействия влаги. На завершающем этапе фасады первого яруса загрунтовали и покрасили.

По словам Емельянова, в 2018 году работы были продолжены на верхнем ярусе. Там тоже укрепили и восстановили кирпичную кладку, расчистили и позолотили кресты и подкрестные яблоки собора, отремонтировали водосточную систему. Были приведены в порядок оба гранитных крыльца здания, металлические решетки на окнах.

«А для фасадов церкви Иоанна Златоуста в этом году завершился первый этап реставрации. Была восстановлена и укреплена кирпичная кладка фасадов и барабанов главок церкви. Их также оштукатурили и покрасили, защитили от воздействия внешней среды с помощью специальных составов», - сообщается в материале.

На сайте уточняется, что этот храм известен с XVII века. Сначала это была деревянная постройка, на месте которой позднее возвели каменное здание с пятью главами в стиле посадских церквей. В XVIII веке оно сильно пострадало от пожара, но было восстановлено.

От первого каменного здания до наших дней сохранились сложные кирпичные карнизы, ряд арок на барабанах главок, нарядные наличники и своды на фасадах (закомары). Это соборный храм, у него есть два придела: один — в честь святителя Николая Чудотворца, второй — в честь святого праведного Филарета Милостивого. Их отделка стилизована под древнерусское узорочье. Работы продолжатся в 2019 году.

«Отреставрировали специалисты также фасады двухэтажной усыпальницы князей Лобановых-Ростовских. Княжеский склеп находился на первом этаже, а на втором расположилась ризница», - говорится в материале.

Кроме того, усыпальницу построили в 1670 году с юго-восточной стороны собора Рождества Пресвятой Богородицы. Второй этаж здания появился лишь в XVIII веке. Долгое время историческая постройка не реставрировалась. Работы провели в этом году.

Специалисты расчистили и починили сколы каменной кладки цоколя и фасадов, укрепили расслоившиеся и восполнили утраченные элементы. Фасады покрыли штукатуркой и покрасили. Были отремонтированы оконные решетки, обновлена водосточная система. Князья Лобановы-Ростовские известны с конца XV века. Род не пресекся, их потомки живут и в наши дни.

Рождественский монастырь, или Богородице-Рождественский монастырь, был основан в 1386 году супругой князя Андрея Серпуховского княгиней Марией Константиновной. Это один из древнейших женских монастырей Москвы. Он расположен на пересечении улицы Рождественки и Рождественского бульвара. В 1922 году его закрыли, а исторические здания приспособили под иные нужды. Монастырь был возвращен церкви лишь через 70 лет.

Москва реализует одну из крупнейших в мире программ реставрации и возрождения объектов культурного наследия.