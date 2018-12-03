РИАМО – 3 дек. Столичным родителям через портал mos.ru стала доступна новая услуга «Выбор питания из меню», где можно выбрать блюдо, которое ребенок получит в школьной столовой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале mos.ru у родителей появилась возможность заказать питание из меню школьной столовой для своих детей. Новая услуга «Выбор питания из меню» стала доступна в разделе «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже». Теперь родители могут видеть, какие блюда предлагаются детям, а также получать информацию об их составе, калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов», - говорится в сообщении.

Комплексные наборы и отдельные блюда, заказанные родителями, школьники могут получить по карте «Москвенок» или другим идентификаторам в своей столовой. При этом сам ребенок не сможет изменить заказанный взрослыми набор блюд. Так дети гарантированно будут получать то питание, которое выбрали для них родители. Школьники, впрочем, не ограничены в выборе дополнительных позиций, если на их карте «Москвенок» достаточно средств.

Услуга выбора меню пока работает в тестовом режиме. Эксперимент проводят более чем в 250 зданиях школ в ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЦАО. В ближайшем будущем проект начнут внедрять и в других образовательных организациях города.

«Теперь, зная вкусовые предпочтения ребенка и особенности его здоровья, родители могут выбрать меню заранее онлайн: детальный заказ можно создать на две недели вперед или же настроить регулярность предоставления отдельных блюд на весь учебный год. Кроме того, в меню указана подробная информация о каждом блюде. Это не только стоимость и состав, но и вес, энергетическая ценность, а также количество белков, жиров и углеводов», — сказал руководитель проекта «Москвенок» департамента информационных технологий города Москвы Евгений Симановский.

В новом разделе можно также просматривать состав бесплатных школьных завтраков и обедов, чтобы при платном заказе блюда не повторялись.

«Чтобы сделать онлайн-заказ в школьной столовой, нужно убедиться, что школа входит в число пилотных. Родитель должен быть подключен к информированию системы «Проход и питание» и иметь доступ к соответствующему разделу сайта mos.ru. Выбрать блюда можно в подразделе «Горячее питание». А в разделе «Покупки ребенка» родители могут поставить запрет на приобретение школьником отдельных блюд. Например, сладостей», - уточняется на сайте.

Кроме того, проект «Проход и питание» действует в школах столицы с 2012 года и позволяет отслеживать, когда ребенок приходит в школу и покидает ее, а также чем он питается в столовой. Сделать это можно на странице «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже» портала mos.ru, с помощью раздела «Мой ребенок» или push-уведомлений мобильного приложения «Госуслуги Москвы», а также по электронной почте.

Сейчас система «Проход и питание» («Москвенок») действует более чем в 4,3 тысячи зданий столичных образовательных организаций. В их числе свыше 1,9 тысячи зданий школ и колледжей и более 2,4 тысячи зданий дошкольных учреждений.