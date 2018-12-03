РИАМО - 3 дек. В Москве и Подмосковье наступившая неделя будет облачной и с осадками, к середине недели ожидается повышение температуры до плюс 1 градуса, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Высокое давление, которое было у нас в пятницу и субботу, ушло, на его смену пришло более низкое давление, атмосферный фронт, соответственно, будет облачность и осадки. Вся неделя будет практически облачная, в субботу и воскресенье переменная облачность. Практически во все дни снег, в среду возможен мокрый снег», - сказал Цыганков.

Он отметил, что на текущей неделе будет преобладать ветер южного направления.

«Температура к среде немного повысится, потом опять начнет немного понижаться. Погода будет в пределах нормы, в среду может даже чуть выше нормы», - добавил Цыганков.

По его словам, в понедельник в Московском регионе будет минус 3 - минус 6 градусов. В ночь на вторник температура опустится до минус 8 - минус 12 градусов. Во вторник днем ожидается до минус 1 - минус 3 градуса. В ночные часы в Москве и Подмосковье похолодает до минус 4 градусов. В среду и четверг днем вероятно повышение температуры до плюс 1 градуса.

К выходным в Московском регионе будет прослеживаться небольшое похолодание, температура воздуха днем опустится до минус 1 - минус 6 градусов. В ночные часы в Москве и Подмосковье в конце недели будет от минус 5 до минус 10 градусов.