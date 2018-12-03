РИАМО – 3 дек. Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкой АО, Москва находится на пятом месте, сообщает РИА Новости.

Проведено исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых с доходом менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

«В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта. Для сравнения, медианная зарплата (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в 2018 году, по оценкам РИА Рейтинг, составляла 26,9 тысячи рублей в месяц», - говорится в сообщении.

Только 17 российских регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения. В половине регионов значение данного показателя составляет менее 1,6%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Hенецкий автономный округ, где более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 1,5%, что является третьим результатом (еще меньше низких зарплат на Чукотке и в Магадане). Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третьем месте – Hенецкий АО, а четвертой стала Магаданская область.

«В 2017 году Москва была на третьем месте, а теперь переместилась на пятую позицию с результатом 17,6%», - уточняется в материале.

Почти все регионы первой двадцатки рейтинга - это удаленные регионы (северные или дальневосточные), а также Санкт-Петербург и Москва.

Высокие зарплаты в столице и в чуть меньшей степени в Санкт-Петербурге объясняются тем, что в городах расположены центральные офисы почти всех флагманов российской экономики, а также штаб-квартиры иностранных корпораций. Также Москва является финансовым центром страны, и здесь располагаются федеральные органы государственной власти, большое количество компаний, относящихся к сферам с высокой производительностью труда.

Реальная зарплата в Москве в сентябре 2018 года выросла на 4,7%>>